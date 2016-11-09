В Украине дорожают паспорта

С 1 июля изменится также и стоимость бланков этих документов. Так, за оформление загранпаспорта до 20 дней придется заплатить 682 грн (ранее - 557,32 грн), в течение 7 дней - 1034 грн (ранее - 810,32 грн). Стоимость ID-карты составит 345 гривен (было 279 грн) при оформлении в течение 20 дней. За оформление в течение 10 дней придется заплатить 471 грн (было - 368 грн).
Школьники, которым уже исполнилось 14 лет, чтобы принять участие во внешнем независимом оценивании, должны иметь документ, удостоверяющий личность....
8 апреля, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о помощи на улице Харьковской....
Ворона украла у гражданина Эстонии паспорт на таможне в Ленинградской области....
Руководством Ковпаковского районного отдела в Сумах управления Государственной миграционной службы Украины в Сумской области, совместно с лицами ответственными за паспортизацию...
Пресс-служба Заречного районного суда в г. Сумы информирует об изменениях в законодательстве....