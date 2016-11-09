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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28125

В Украине дорожают паспорта

Кабмин утвердил новую стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и загранпаспортов.

С 1 июля изменится также и стоимость бланков этих документов. Так, за оформление загранпаспорта до 20 дней придется заплатить 682 грн (ранее - 557,32 грн), в течение 7 дней - 1034 грн (ранее - 810,32 грн). Стоимость ID-карты составит 345 гривен (было 279 грн) при оформлении в течение 20 дней. За оформление в течение 10 дней придется заплатить 471 грн (было - 368 грн).

Общество Паспорт
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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