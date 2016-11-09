В Украине дорожают паспорта Кабмин утвердил новую стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и загранпаспортов.

С 1 июля изменится также и стоимость бланков этих документов. Так, за оформление загранпаспорта до 20 дней придется заплатить 682 грн (ранее - 557,32 грн), в течение 7 дней - 1034 грн (ранее - 810,32 грн). Стоимость ID-карты составит 345 гривен (было 279 грн) при оформлении в течение 20 дней. За оформление в течение 10 дней придется заплатить 471 грн (было - 368 грн).