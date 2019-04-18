Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины среди 15-летних

Воспитанники сумской СДЮШОР «Динамо» выиграли турнир, обойдя в турнирной таблице признанных мастеров из Винницы, две команды которой стали серебряными и бронзовыми призерами. Подготовила наших хоккеистов тренер Диана Тагиева. Четвертое место заняла команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Игорь Яковенко, Вячеслав Махотков, Илья Мороз).
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