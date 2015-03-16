58 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ отримала почесну назву та новий бойовий прапор

58-ма бригада Оперативного Командування «Північ» почала своє формування 17 лютого 2015 року відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу.
Бойовий шлях бригада розпочала з лютого 2016 року, виконувала завдання на Донецькому напрямку, зокрема в Авдіївці та Ясинуватському районах, прикриваючи 30 кілометрів фронту в районі Авдіївської промзони та Верхньоторецького. У липні 2017 року 58-ма бригада замінила 93-тю бригаду на позиціях в районі Бахмутської траси. З 28 вересня по 7 жовтня 2018 року на базі бригади було проведено широкомасштабне навчання 117-ї Сумської бригади територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних.
Постійне місце дислокації бригади – місто Конотоп.
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