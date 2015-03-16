58 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ отримала почесну назву та новий бойовий прапор Бригада, яку жителі Сумщини поправу називають «наша», буде носити почесне ім’я Гетьмана Івана Виговського – славного українського військового і державного діяча, під проводом якого Військо Запорізьке у 1659 році вщент розбило під Конотопом стотисячну армію московську.

58-ма бригада Оперативного Командування «Північ» почала своє формування 17 лютого 2015 року відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу.

Бойовий шлях бригада розпочала з лютого 2016 року, виконувала завдання на Донецькому напрямку, зокрема в Авдіївці та Ясинуватському районах, прикриваючи 30 кілометрів фронту в районі Авдіївської промзони та Верхньоторецького. У липні 2017 року 58-ма бригада замінила 93-тю бригаду на позиціях в районі Бахмутської траси. З 28 вересня по 7 жовтня 2018 року на базі бригади було проведено широкомасштабне навчання 117-ї Сумської бригади територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних.

Постійне місце дислокації бригади – місто Конотоп.

Згідно з Указом Президента України у перше відзначення Дня піхоти почесну назву також отримали 57 окрема мотопіхотна бригада, їй присвоєно ім’я Кошового отамана Кості Гордієнка, 26 артилерійській бригаді присвоєно почесне ім’я генерал-хорунжого Романа Дашкевича.