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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37186

Сумкие судьи принесли присягу в Верховном суде

Сегодня, 7 мая, новые судьи Верховного суда принесли присягу.

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что теперь суд практически полностью укомплектован.

Напомним, что в состав Верховного суда вошло трое сумчан. В Кассационный административный суд прошли: замглавы Сумского окружного админсуда Владимир Соколов и глава Сумского районного суда Игорь Дашутин. В Кассационный гражданский суд прошла судья-спикер Заречного райсуда г. Сумы Анна Кривцова.

Право Анна Кривцова Верховный суд Владимир Соколов Игорь Дашутин Судьи
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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