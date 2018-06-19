Сумкие судьи принесли присягу в Верховном суде

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что теперь суд практически полностью укомплектован.
Напомним, что в состав Верховного суда вошло трое сумчан. В Кассационный административный суд прошли: замглавы Сумского окружного админсуда Владимир Соколов и глава Сумского районного суда Игорь Дашутин. В Кассационный гражданский суд прошла судья-спикер Заречного райсуда г. Сумы Анна Кривцова.
26 марта Сумская платформа реформ представила результаты аналитического исследования родственных связей и добродетели судей г. Сумі, осуществленного в рамках реализации...
Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины....
Сегодня, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей объявила победителей конкурса в новый Верховный суд....
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