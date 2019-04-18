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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41165

В Шостке обокрали слобовидящую старушку

Помогая пожилой женщине выбрать в магазине продукты питания, неоднократно судимый 41-летний мужчина незаметно вынул из ее кошелька все имеющиеся там деньги.

В полицию с заявлением о краже обратилась 80-летняя жительница Шостки. Пенсионерка рассказала: когда она находилась в одном из супермаркетов города, к ней подошел неизвестный мужчина и предложил помощь в выборе продуктов питания. Из-за плохого зрения и связанных с этим неудобств старушка с удовольствием приняла помощь. Позже, подойдя к кассе, чтобы рассчитаться за товар, она обнаружила пропажу из кошелька 200 гривен. «Помощник» же на тот момент уже ушел.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина, где произошла кража, участковые офицеры полиции заметили у потерпевшей бабушки неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Его разыскали и допросили.

Подозреваемый признался в краже и рассказал, что воспользовался старостью женщины, и пока она отвлеклась, вытащил из ее пакета кошелек, а оттуда - деньги. Кошелек затем положил незаметно назад. Под вымышленным предлогом отошел от нее, а затем как можно скорее покинул и магазин. Похищенные средства использовал на собственные нужды.

Сейчас мужчина уже вернул бабушке ее средства. Однако по факту кражи в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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