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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00134

У Сумах поговорять про неформальну освіту

Книгарня «Є» запрошує до дискусії «Неформальна освіта в Сумах: як задовольнити смак містян?», що відбудеться 16 травня. Початок – о 18:30.

Які можливості для неформальної освіти є у Сумах? Чи задовольняють вони смак містян? Чи не перевищує пропозиція попит? Ці та інші питання обговоримо під час зустрічі.

До дискусії долучаться:

Юрій Петрушенко – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин СумДУ, керівник Центру освіти дорослих.

Дмитро Тіщенко – менеджер проектів у ГО «Місто розумних».

Кирило Балаценко – студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Общество Неформальное образование
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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