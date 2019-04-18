У Сумах поговорять про неформальну освіту

Які можливості для неформальної освіти є у Сумах? Чи задовольняють вони смак містян? Чи не перевищує пропозиція попит? Ці та інші питання обговоримо під час зустрічі.
До дискусії долучаться:
Юрій Петрушенко – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин СумДУ, керівник Центру освіти дорослих.
Дмитро Тіщенко – менеджер проектів у ГО «Місто розумних».
Кирило Балаценко – студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.