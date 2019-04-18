У Сумах поговорять про неформальну освіту Книгарня «Є» запрошує до дискусії «Неформальна освіта в Сумах: як задовольнити смак містян?», що відбудеться 16 травня. Початок – о 18:30.

Які можливості для неформальної освіти є у Сумах? Чи задовольняють вони смак містян? Чи не перевищує пропозиція попит? Ці та інші питання обговоримо під час зустрічі.

До дискусії долучаться:

Юрій Петрушенко – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин СумДУ, керівник Центру освіти дорослих.

Дмитро Тіщенко – менеджер проектів у ГО «Місто розумних».

Кирило Балаценко – студентський декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.