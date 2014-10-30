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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06155

Ахтырчанину, который посадил приятеля на цепь, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении 23-летнему жителю Ахтырки, который заковал приятеля в наручники и закрыл в сарае.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека совершенное из корыстных побуждений) УК Украины.

Речь идет о событиях, которые произошли 2 мая в г. Ахтырка. Тогда случайный водитель увидел на обочине дороги мужчину с закованными в наручники руками и с цепью длиной почти пять метров.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что накануне Пасхальных праздников 54-летний нигде не работающий пострадавший познакомился с 23-летним жителем Ахтырки, который предложил ему пожить у него и помочь по хозяйству. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а уже после праздника взялись наводить порядок во дворе. Но когда молодой хозяин дал батраку наряд на заготовку древесины, тот стал отказываться, не соглашаясь на тяжелую работу, и, забрав свою одежду, ушел.

Хозяин же, обнаружив исчезновение рабочего, не на шутку разозлился. Вместе с приятелем, сев в машину, поехали разыскивать беглеца. Увидев того на одной из улиц Ахтырки, остановились и силой втолкнули мужчину в салон машины. А дома ахтырчанин надел на него наручники и почти пятиметровую цепь, и закрыл в сарае во дворе. Просидев в неволе около получаса, потерпевший сумел открыть дверь и скрылся со двора «работодателя».

Сегодня, 7 мая, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21.00 до 6.00. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Лишение свободы
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