Копы составили три протокола на сумского чиновника, совершившего пьяное ДТП Инспекторы составили 3 административных материалы на пьяного сумчанина, которым оказался начальник планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета Роман Басараб.

4 мая, около 18 часов, патрульные получили сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который выезжает из экопарка неподалеку от улицы Прокофьева.

Следуя по указанному адресу, полицейские увидели похожий по приметам автомобиль Opel Vectra и остановили его. Однако как только патрульный подошел к легковушке, водитель нажал на газ и начал уезжать.

На улице Прокофьева водитель никак не реагировал на требование об остановке. Свернув на дворовую территорию, гражданин, не справившись с управлением, переехал через бордюр, где дальнейшее его движение остановило дерево. Горе-водителя инспекторы немедленно задержали. После оказания врачами медицинской помощи, стала понятна и причина побега. Водитель и пассажир, который был с ним в авто, имели явные признаки алкогольного опьянения. К тому же в салоне автомобиля была бутылка из-под водки.

В присутствии свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Даже некоторое время он представлял из себя пассажира, а вот пассажир наоборот хотел стать для полицейских водителем.

Все же инспекторы составили на 34-летнего водителя административные материалы по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования водителем, правивший с признаками алкогольного опьянения) КоАП.

Стоит отметить, что в момент ДТП во дворе находилась немалое количество детей. Некоторые из них даже сидели на скамейке за деревом, в которое и въехал человек, сообщает патрульная полиция Сумщины.