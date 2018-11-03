Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31115

Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения

В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В связи с этим:

1) с 9:00 до 11:00 будет частично ограничено движение городского пассажирского транспорта на участке дороги ул. Петропавловская – 20 лет Победы;

2) На период проведения мероприятий троллейбусы №№ 3, 4 и автобусы №№ 1, 3, 4, 12, 14, 15, 17 А, 20, 52, 62, 64 будут курсировать с отклонениями от графиков;

3) В течение дня все пассажирский транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.

Общество 9 мая Общественный транспорт Ограничение движения
view counter

По тематике

Сегодня 08:28

Как в Сумах отметят 8 и 9 мая

О программе памятных и праздничных мероприятий, которые ждут сумчан и гостей города по случаю Дня памяти и примирения и 74-ой...

04.05.2019 15:53

В Сумах из-за полумарафона завтра перекроют центр города

Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....

08.04.2019 09:25

В Сумах затруднено движение у филармонии

В связи с похоронами замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля, прощание с которым пройдет сегодня в областной филармонии, на ул. Петропавловской...

25.03.2019 15:32

В центре Сум из-за концерта «Квартала» ограничили движение

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95»...

03.11.2018 08:44

Сегодня на Троицкую не добраться

В субботу, 3 ноября, движение транспорта КП «Электроавтотранс» по ул. Троицкая будет ограничено....

Новости

Как в Сумах отметят 8 и 9 мая
Сегодня 08:28
В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка (+фото)
05.05.2019 18:08
На ахтырчанина, укравшего тюльпаны с городских клумб, наложили штраф
Сегодня 16:39
Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения
Сегодня 16:31
В Сумах сражались тхэквондисты
Сегодня 16:30
Копы составили три протокола на сумского чиновника, совершившего пьяное ДТП
Сегодня 16:28
Ахтырчанину, который посадил приятеля на цепь, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения
Сегодня 16:06
В Шостке обокрали слобовидящую старушку
Сегодня 15:41
Сумкие судьи принесли присягу в Верховном суде
Сегодня 15:37
58 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ отримала почесну назву та новий бойовий прапор
Сегодня 15:13
Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины среди 15-летних
Сегодня 14:49
У заключенной Сумского СИЗО родилась дочка
Сегодня 14:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.