Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения

В связи с этим:
1) с 9:00 до 11:00 будет частично ограничено движение городского пассажирского транспорта на участке дороги ул. Петропавловская – 20 лет Победы;
2) На период проведения мероприятий троллейбусы №№ 3, 4 и автобусы №№ 1, 3, 4, 12, 14, 15, 17 А, 20, 52, 62, 64 будут курсировать с отклонениями от графиков;
3) В течение дня все пассажирский транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.
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