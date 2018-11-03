Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В связи с этим:

1) с 9:00 до 11:00 будет частично ограничено движение городского пассажирского транспорта на участке дороги ул. Петропавловская – 20 лет Победы;

2) На период проведения мероприятий троллейбусы №№ 3, 4 и автобусы №№ 1, 3, 4, 12, 14, 15, 17 А, 20, 52, 62, 64 будут курсировать с отклонениями от графиков;

3) В течение дня все пассажирский транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.