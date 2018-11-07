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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Особи 45+ можуть отримати ваучер на навчання у Сумській обласній службі зайнятості

Нинішнього року продовжується програма служби зайнятості щодо підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці шляхом видачі ваучерів для осіб вікової категорії 45+, які мають 15 років страхового стажу.

Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.
«З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян, сприяння їх працевлаштуванню, обласна служба зайнятості проводить інформаційно- роз’яснювальну роботу з роботодавцями, навчальними закладами та населенням щодо здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності за рахунок ваучера. Програма діє з 2013 року в межах коштів, виділених на її підтримку Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, - говорить В.Підлісний. – За цей час ваучерами скористалися більше 1150 жителів Сумщини, яким за 45.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня цього року – 19 210 грн.). Ваучер видається одноразово. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.
Протягом останнього часу видано більше п’ятдесяти ваучерів для навчання за професіями кухар, електрогазозварник, швачка, столяр.
За словами В.Підлісного, право на отримання ваучера мають:
- особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;
- особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
- особи, звільнені з військової служби після участі в АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;
- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності роботи.
Для отримання ваучера необхідно звернутись до будь-якої філії або центру зайнятості Сумщини.

 

Общество Служба занятости
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