На Сумщине поймали лесных воров

При патрулировании рейдовой бригадой Конотопского лесхоза лесных массивов Недригайловского лесничества Раменского лесхоза были задержаны воры леса. Об этом сообщил руководитель патрульного отряда, начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик.
Происшествие произошло 7 мая ночью. Машину караулили и застукали «горячем». Лесные воры пытались вывезти с Сумщины кругляк дуба. По предварительным данным, ими оказались жители Ровенской области, которые действовали в связке с местными жителями. Сейчас ими занимаются правоохранительные органы. Объемы ущерба и размер ущерба, причиненного лесу, устанавливается, сообщает Роменский лесхоз.
В Сумах, курсируя по маршруту по улице Прокофьева, группа реагирования полиции охраны обратила внимание на женщину возле одного из торговых...
Аккумулятор, автомагнитолу, две музыкальные колонки, колесо и даже чехол от автомобильного руля похитил 22-летний юноша из припаркованного во дворе многоэтажки...
Случайно встретив хозяйку только что обворованного жилья, 45-летний мужчина бросился бежать с узлом украденных вещей....
Помогая пожилой женщине выбрать в магазине продукты питания, неоднократно судимый 41-летний мужчина незаметно вынул из ее кошелька все имеющиеся там...
К 5 годам лишения свободы приговорен серийного вора из г. Конотоп....