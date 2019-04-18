На Сумщине поймали лесных воров В Роменском лесхозе остановили кражу леса.

При патрулировании рейдовой бригадой Конотопского лесхоза лесных массивов Недригайловского лесничества Раменского лесхоза были задержаны воры леса. Об этом сообщил руководитель патрульного отряда, начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик.

Происшествие произошло 7 мая ночью. Машину караулили и застукали «горячем». Лесные воры пытались вывезти с Сумщины кругляк дуба. По предварительным данным, ими оказались жители Ровенской области, которые действовали в связке с местными жителями. Сейчас ими занимаются правоохранительные органы. Объемы ущерба и размер ущерба, причиненного лесу, устанавливается, сообщает Роменский лесхоз.