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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12220

В Ахтырке дорожает вода

Вода в Ахтырке подорожает до 20 грн за куб.

В связи с представлением 6 мая в исполнительный комитет Ахтырского городского совета заявления об установлении тарифов на централизованное водоотведение, во исполнение приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 30.07.2012 №390 «Об утверждении Порядка доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен / тарифов, изменении цен / тарифов с обоснованием ее необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин», ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» информирует о намерении осуществить смену действующих тарифов на централизованное водоотведение в следующих размерах - 20,75 грн/м3 с НДС, сообщили в Ахтырском горсовете.

Экономика Ахтырка Вода Повышение тарифов
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В Ахтырке вандалы сорвали сотню тюльпанов в парке (видео)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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