В Ахтырке дорожает вода

В связи с представлением 6 мая в исполнительный комитет Ахтырского городского совета заявления об установлении тарифов на централизованное водоотведение, во исполнение приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 30.07.2012 №390 «Об утверждении Порядка доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен / тарифов, изменении цен / тарифов с обоснованием ее необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин», ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» информирует о намерении осуществить смену действующих тарифов на централизованное водоотведение в следующих размерах - 20,75 грн/м3 с НДС, сообщили в Ахтырском горсовете.
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