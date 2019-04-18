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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06272

Жителя Сумщины, который убил и сжег тела собутыльников взяли под стражу

Взят под стражу жителя Недригайловского района, который убил двух человек, а затем сжег их тела в печке.

«По ходатайству Роменской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог подозреваемому в убийстве двух человек. Действия 36-летнего жителя Недригаловского района, который до этого 14 лет провел за решеткой за убийство и только 28 февраля 2019 года освободился из мест лишения свободы, квалифицированы по п. 1 и п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц лицом, ранее совершившим убийство) УК Украины», - рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.

Напоминаем, что событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.

Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая 2019 года. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в доме мужчины обнаружили следы крови, а в печке - обгоревшие кости. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Двойное убийство Недригайловский район Под стражу Убийство
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