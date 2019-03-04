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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским военным не на чем добираться до воинской части

7 мая в малом зале Сумской районного совета состоялось рабочее совещание при участии главы Сумской райгосадминистрации Геннадии Дорошенко и руководителя управления инфраструктуры Сумской ОГА Владимира Дудченко.

Первым рассматривался вопрос перевозки военнослужащих воинской части 4532, расположенной в с. Радьковка Сумского района.

Как доложил заместитель командира 15-ого отдельного мотопехотного батальона, над которым берет шефство райгосадминистрация, Роман Ждан, во время ротации количество военнослужащих, которые нуждаются в перевозке от места проживания (г. Сумы) до места назначения (с. Радьковка), значительно возрастает. Рейсовые маршруты с этой нагрузкой не справляются.

Было принято решение отработать механизм сотрудничества в рамках комплексной районной программы «Правопорядок на 2016 - 2020 годы» в кратчайшие сроки и предоставить военным услуги дополнительных регулярных специальных перевозок на время их ротации.

Общество Военные Сумской район
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