Сумским военным не на чем добираться до воинской части

Первым рассматривался вопрос перевозки военнослужащих воинской части 4532, расположенной в с. Радьковка Сумского района.
Как доложил заместитель командира 15-ого отдельного мотопехотного батальона, над которым берет шефство райгосадминистрация, Роман Ждан, во время ротации количество военнослужащих, которые нуждаются в перевозке от места проживания (г. Сумы) до места назначения (с. Радьковка), значительно возрастает. Рейсовые маршруты с этой нагрузкой не справляются.
Было принято решение отработать механизм сотрудничества в рамках комплексной районной программы «Правопорядок на 2016 - 2020 годы» в кратчайшие сроки и предоставить военным услуги дополнительных регулярных специальных перевозок на время их ротации.
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