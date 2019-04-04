На Сумщине зять поднял руку на тещу Как свидетельствует полицейская статистика, правоохранителям приходится часто вмешиваться в семейные конфликты.

И не только для того, чтобы прекратить драку или предотвратить домашнее насилие, но и для того, чтобы установить причины и обстоятельства, при которых одна сторона вызвала другой телесные повреждения.

Так, работникам Тростянецкого отделения полиции пришлось разбираться в двух таких конфликтах, которые закончились криминалом.

В первом случае не нашли общего языка теща с зятем, и во время ссоры 26-летний мужчина «поднял руку» на 65-летнюю женщину. И хотя помощи медиков женщина не нуждалась, однако она обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Почти аналогичный случай произошел в другом населенном пункте Тростянецкого района. В полицию обратился 40-летний мужчина с заявлением о том, что его избил сожитель его бывшей тещи.

Работники полиции выяснили, что заявитель заходил в гости к матери своей бывшей жены, и во время праздничного застолья у него с хозяином возникла ссора, которая достаточно быстро превратилась в драку.

Сейчас по обоим фактам следователи открыли уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых выясняют причины и обстоятельства семейных конфликтов.

Правоохранители констатируют: таких последствий можно было избежать, если бы граждане выясняли отношения на трезвую голову и в рамках правового поля. Теперь же после досудебного следствия производства будут переданы в суд, и последнюю, решающую точку в этих делах поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.