В Ромнах хозяйка поймала вора «на горячем» Случайно встретив хозяйку только что обворованного жилья, 45-летний мужчина бросился бежать с узлом украденных вещей.

В дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила 60-летняя жительница райцентра. Заявительница рассказала, что только что на улице она встретила своего знакомого, который, очевидно, обокрал ее жилье, поскольку держал имел в руках ее вещи. И как она не кричала, чтобы он вернул их, тот бросился прочь, и побежал в направлении центрального парка.

Информация о предполагаемом злоумышленнике была немедленно передана всем дежурным нарядам. Ближайший экипаж группы реагирования патрульной полиции сразу направился в район возможного местонахождения беглеца, и вскоре в их поле зрения попал человек, внешний вид которого соответствовал приметам предполагаемого преступника. Гражданина остановили и вызвали следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, 45-летний мужчина хорошо был знаком с заявительницей, а также имел с ней дружеские отношения. Придя к ней по делам, обнаружил, что женщины нет дома, поэтому и соблазнился на вещи домашнего обихода.

Несмотря на то, что стоимость украденных вещей незначительная, и мужчина признает свою вину, все же ему придется ответить за свой поступок, поскольку после окончания досудебного следствия дело будет передано на рассмотрение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.