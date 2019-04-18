В Ромнах хозяйка поймала вора «на горячем»

В дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила 60-летняя жительница райцентра. Заявительница рассказала, что только что на улице она встретила своего знакомого, который, очевидно, обокрал ее жилье, поскольку держал имел в руках ее вещи. И как она не кричала, чтобы он вернул их, тот бросился прочь, и побежал в направлении центрального парка.
Информация о предполагаемом злоумышленнике была немедленно передана всем дежурным нарядам. Ближайший экипаж группы реагирования патрульной полиции сразу направился в район возможного местонахождения беглеца, и вскоре в их поле зрения попал человек, внешний вид которого соответствовал приметам предполагаемого преступника. Гражданина остановили и вызвали следственно-оперативную группу.
Как выяснилось, 45-летний мужчина хорошо был знаком с заявительницей, а также имел с ней дружеские отношения. Придя к ней по делам, обнаружил, что женщины нет дома, поэтому и соблазнился на вещи домашнего обихода.
Несмотря на то, что стоимость украденных вещей незначительная, и мужчина признает свою вину, все же ему придется ответить за свой поступок, поскольку после окончания досудебного следствия дело будет передано на рассмотрение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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