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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19203

В Ромнах хозяйка поймала вора «на горячем»

Случайно встретив хозяйку только что обворованного жилья, 45-летний мужчина бросился бежать с узлом украденных вещей.

В дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила 60-летняя жительница райцентра. Заявительница рассказала, что только что на улице она встретила своего знакомого, который, очевидно, обокрал ее жилье, поскольку держал имел в руках ее вещи. И как она не кричала, чтобы он вернул их, тот бросился прочь, и побежал в направлении центрального парка.

Информация о предполагаемом злоумышленнике была немедленно передана всем дежурным нарядам. Ближайший экипаж группы реагирования патрульной полиции сразу направился в район возможного местонахождения беглеца, и вскоре в их поле зрения попал человек, внешний вид которого соответствовал приметам предполагаемого преступника. Гражданина остановили и вызвали следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, 45-летний мужчина хорошо был знаком с заявительницей, а также имел с ней дружеские отношения. Придя к ней по делам, обнаружил, что женщины нет дома, поэтому и соблазнился на вещи домашнего обихода.

Несмотря на то, что стоимость украденных вещей незначительная, и мужчина признает свою вину, все же ему придется ответить за свой поступок, поскольку после окончания досудебного следствия дело будет передано на рассмотрение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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