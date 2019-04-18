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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34215

В Шостке поймали автовора «на горячем»

Аккумулятор, автомагнитолу, две музыкальные колонки, колесо и даже чехол от автомобильного руля похитил 22-летний юноша из припаркованного во дворе многоэтажки автомобиля.

На линию «102» поступило сообщение от жительницы Шостки о том, что неизвестный пытается угнать автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, где она проживает. На вызов немедленно отправились сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции. Через несколько минут они прибыли на указанное место и застали злоумышленника на «горячем».

«Подозреваемому 22 года, он житель одного из населенных пунктов Шосткинского района, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - На момент задержания он уже разбил переднее боковое стекло машины и вынес из нее аккумулятор, автомагнитолу с колонками, автомобильное колесо и даже чехол от руля».

Задержанного доставили в отдел полиции и допросили. Парень объясняет свой поступок «случайностью»: мол, гулял по городу, случайно увидел машину, и так же случайно ему пришла мысль ее обокрасть.

Сейчас все имущество, которое юноша украл было из легковушки, уже возвращено владельцу. Относительно самого злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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