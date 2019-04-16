Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02222

В Сумах показали зоологизмы

Сегодня, 7 мая, в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки «Зоологизмы» Елены Бояровской.

На выставке представлена серия очерков, посвященная знакомству ребенка с миром живой природы. Забавные моменты, понятные и близкие каждому матери. Елена Бояровская искренне приглашает к просмотру и желает уюта в душе и доме.

Выставка продлится до 26 мая включительно. Вход свободный.

Справка

Художница родилась в 1988 году в Сумах. Училась в Сумском высшем училище искусств и культуры им. Бортнянского и в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В основном Елена Бояровская работает в реализме, любит и уважает искусство во всех его проявлениях. Художница участвовала в совместных экспозициях и имеет около десяти персональных выставок.

Досуг Выставка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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