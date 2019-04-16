В Сумах показали зоологизмы

На выставке представлена серия очерков, посвященная знакомству ребенка с миром живой природы. Забавные моменты, понятные и близкие каждому матери. Елена Бояровская искренне приглашает к просмотру и желает уюта в душе и доме.
Выставка продлится до 26 мая включительно. Вход свободный.
Художница родилась в 1988 году в Сумах. Училась в Сумском высшем училище искусств и культуры им. Бортнянского и в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В основном Елена Бояровская работает в реализме, любит и уважает искусство во всех его проявлениях. Художница участвовала в совместных экспозициях и имеет около десяти персональных выставок.
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