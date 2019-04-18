Конотопская гандболистка принесла победу «Днепрянке» в борьбе за «бронзу» Сегодня, 7 мая, в Херсоне стартовала серия до двух побед за бронзовые медали чемпионата Украины по гандболу в Суперлиге.

Местная «Днепрянка» принимала николаевский «Реал». Первая встреча завершилась победой хозяек площадки 26:22. Больше всего мячей в составе победительниц забила 19-летнняя Анна Дябло. На счету воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 8 точных бросков. Серия продолжится на площадке «Реала» 10 мая. «Днепрянка» (Херсон) – «Реал» (Николаев) 26:22 (14:8 ) «Днепрянка»: Дябло 8, Гречка 5, Ищенко 4, Кандыбей 3, Калыгина 3, Лысенко 1, Чернявская 1, Трубицына 1. «Реал»: Бабий 8, Аксенова 6, Тримпол 3, Донець 3, Каганець 2.