Конотопская гандболистка принесла победу «Днепрянке» в борьбе за «бронзу»

Местная «Днепрянка» принимала николаевский «Реал».
Первая встреча завершилась победой хозяек площадки 26:22. Больше всего мячей в составе победительниц забила 19-летнняя Анна Дябло. На счету воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 8 точных бросков.
Серия продолжится на площадке «Реала» 10 мая.
«Днепрянка» (Херсон) – «Реал» (Николаев) 26:22 (14:8 )
«Днепрянка»: Дябло 8, Гречка 5, Ищенко 4, Кандыбей 3, Калыгина 3, Лысенко 1, Чернявская 1, Трубицына 1.
«Реал»: Бабий 8, Аксенова 6, Тримпол 3, Донець 3, Каганець 2.
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