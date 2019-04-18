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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:48131

Конотопская гандболистка принесла победу «Днепрянке» в борьбе за «бронзу»

Сегодня, 7 мая, в Херсоне стартовала серия до двух побед за бронзовые медали чемпионата Украины по гандболу в Суперлиге.

Местная «Днепрянка» принимала николаевский «Реал».

Первая встреча завершилась победой хозяек площадки 26:22. Больше всего мячей в составе победительниц забила 19-летнняя Анна Дябло. На счету воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили 8 точных бросков.

Серия продолжится на площадке «Реала» 10 мая.

«Днепрянка» (Херсон) – «Реал» (Николаев) 26:22 (14:8 )

«Днепрянка»: Дябло 8, Гречка 5, Ищенко 4, Кандыбей 3, Калыгина 3, Лысенко 1, Чернявская 1, Трубицына 1.

«Реал»: Бабий 8, Аксенова 6, Тримпол 3, Донець 3, Каганець 2.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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