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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские «охотники на лис» с медалями чемпионата Украины

1-5 мая в г. Святогорск Донецкой области прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 областей нашей страны.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьке получили в личном зачете 16 медалей: Тихонков Михаил - 3 золотых, 1 бронзовая; Редька Егор - 2 золотые, 1 серебряная; Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая награды; Денисенко Дмитрий - 1 золотая; Дикая Дарья - 1 золотая; Ковтун Анастасия - 1 серебряная; Мирошниченко Елизавета - 1 серебряная; Дереколенко Остап - 1 бронзовая; Лагутин Кирилл - 1 бронзовая.

Спорт Радиопеленгация
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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