Сумские «охотники на лис» с медалями чемпионата Украины

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 областей нашей страны.
Воспитанники сумского тренера Максима Редьке получили в личном зачете 16 медалей: Тихонков Михаил - 3 золотых, 1 бронзовая; Редька Егор - 2 золотые, 1 серебряная; Максим Редька - 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая награды; Денисенко Дмитрий - 1 золотая; Дикая Дарья - 1 золотая; Ковтун Анастасия - 1 серебряная; Мирошниченко Елизавета - 1 серебряная; Дереколенко Остап - 1 бронзовая; Лагутин Кирилл - 1 бронзовая.
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