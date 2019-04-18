На Сумщине во время пожара погибли мать и сын В Глуховском районе во время пожара погибли мать и сын.

Трагедия случилась в селе Комаровка. Сообщение о пожаре в ГСПЧ-19 поступило от соседей в 2 часа ночи сегодня, 8 мая. Люди увидели огонь и вызвали спасателей. На ликвидацию пожара были задействованы три машины: из Глухова, Эсмани и Уланового. Во время укрощения огня в доме были найдены обгоревшие тела двух людей: 80-летней женщины и ее 55-летнего сына. По словам пожарных, вероятной причиной возгорания стало курение мужчины в постели. Как рассказали соседи, он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Кстати, два года назад он также курил в постели и спровоцировал пожар. Тогда загорелся диван, который удалось сразу потушить, пишет Неделя.