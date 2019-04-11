На Сумщине подорвали два десятка боеприпасов 6-7 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на территории Сумской области было изъято 18 боеприпасов времен войны.

А именно: три артиллерийских снаряда различного калибра, девять минометных мин калибра 50 мм, граната М-39 и 5 взрываетлей АПУВ.

Опасные находки были обнаружены в селе Семеновка Липоводолинского района вблизи автодороги Семеновка - Саи, в селе Перекоповка Роменского района и в селах Ревки и Подсулье Лебединского района.

Транспортировав опасные предметы в специально отведенное место подрыва, пиротехники успешно их ликвидировали.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой, найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».