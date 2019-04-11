На Сумщине подорвали два десятка боеприпасов

А именно: три артиллерийских снаряда различного калибра, девять минометных мин калибра 50 мм, граната М-39 и 5 взрываетлей АПУВ.
Опасные находки были обнаружены в селе Семеновка Липоводолинского района вблизи автодороги Семеновка - Саи, в селе Перекоповка Роменского района и в селах Ревки и Подсулье Лебединского района.
Транспортировав опасные предметы в специально отведенное место подрыва, пиротехники успешно их ликвидировали.
ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой, найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».
В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 7 артиллерийских...
В течение 2-3 мая специалисты группы пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводят плановое техническое обследование лесного массива...
18 апреля пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено фугасную авиационную бомбу 50 кг и артиллерийский снаряд калибра...
17 апреля в 9:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас,...
10 апреля в 8:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов в с. Храповщина Сумского района....