Сумские фискалы собрали 2,6 млрд грн налогов в госбюджет Главным управлением ГФС в Сумской области в январе - апреле 2019 года обеспечен сбор в Государственный бюджет Украины в сумме почти 2,6 млрд грн.

Это больше сбора за соответствующий период прошлого года на 132,2 млн грн, или на 5,4 %.

В разрезе основных налогов Государственного бюджета Украины поступления составили:

- рентная плата за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, газового конденсата – 1,0587 млрд грн;

- налог на добавленную стоимость – 679,2 млн грн, прирост 144,1 млн грн, или 26,9 %;

- налог на прибыль – 286,7 млн грн, увеличение на 80,2 млн грн, или на 38,8 %;

- налог на доходы физических лиц - 412 млн грн, увеличение на 59,5 млн грн, или на 16,9 %;

- военный сбор - 108,6 млн грн, что больше на 15,5 млн грн, или на 16,6 % показателя января - апреля 2018 года.