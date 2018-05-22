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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26210

Сумчан приглашают на интерактивный футквест

FootQuest Sumy совместно с Артіль Міф приготовили для вас интерактивный футквест.

Организаторы представляют интерактивный футквест с нестандартной подачей: помимо бездушных QR-кодов и нудных агентов на точках вас ожидают живые скульптуры. Внимание, старт в парке им. Кожедуба, не перепутайте.

Игра состоится 12 мая 2019 года. Начало регистрации 10:00.

Место старта: колесо обозрения в парке им. Кожедуба.

Стоимость: 200 грн с команды.

Количество людей в команде: от 2 до 5 человек.

Это неномерная игра 12-го сезона игр FootQuest в городе Сумы.

Ссылка на обязательную регистрацию: http://bit.ly/fq12inter-registration

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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