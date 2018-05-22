Сумчан приглашают на интерактивный футквест

Организаторы представляют интерактивный футквест с нестандартной подачей: помимо бездушных QR-кодов и нудных агентов на точках вас ожидают живые скульптуры. Внимание, старт в парке им. Кожедуба, не перепутайте.
Игра состоится 12 мая 2019 года. Начало регистрации 10:00.
Место старта: колесо обозрения в парке им. Кожедуба.
Стоимость: 200 грн с команды.
Количество людей в команде: от 2 до 5 человек.
Это неномерная игра 12-го сезона игр FootQuest в городе Сумы.
Ссылка на обязательную регистрацию: http://bit.ly/fq12inter-registration
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