Запрещать ли продажу искусственных цветов в Сумах решит горсовет

«Во всем цивилизованном мире ведется компания борьбы с «пластиковой чумой». Уже давно всем известно о том, что, искусственные цветы несут большую опасность для окружающей среды и здоровья людей. Прошу ввести запрет на продажу искусственных цветов, тем самым уменьшить влияние человека на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в нашем городе», - писал автор петиции Скиданенко Александр Сергеевич.
Ответ на электронную петицию:
«Электронная петиция «Запрет продажи искусственных цветов» проработана отделом торговли, быта и защиты прав потребителей Сумской городского совета.
По состоянию на 6 мая подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Скиданенко Александра Сергеевича «Запрет продажи искусственных цветов».
Дата и время проведения сессии Сумского городского совета, на котором будет рассматриваться данный проект решения, Вам будет сообщено дополнительно».
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