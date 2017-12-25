Сумская школьница с медалью чемпионата мира по спортивному ориентированию

По итогам первого дня соревнований Вероника Арбузова завоевала пятое место на длинной дистанции, а в десятке лучших была Ольга Бовкун - среди 68 спортсменок из 15 стран мира.
В командном зачете в составе Вероники Арбузовой, Дарьи Бережной, Ольги Бовкун и Полины Левченко завоевали четвертое место.
Во второй день на средней дистанции девушки ровно прошли дистанции: Вероника Арбузова (девятое место), Полина Левченко и Ольга Бовкун разделили две ступеньки протокола - 21 и 23 места соответственно, а Дарья Бережная оказалась на 32 строчке среди 68 участниц своей группы.
Третий и последний день соревнований организаторы в произвольном порядке формировали команды из трех человек из разных стран. Дарья Бережная вместе с финским и новозеландским спортсменами преодолела дистанцию «эстафеты дружбы» с третьим результатом.
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