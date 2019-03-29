В Верхней Сыроватке сожгут сотню свиней В селе под Сумами обнаружили африканскую чуму свиней.

Эту информацию подтвердил первый заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко. По его словам, у двух свиней у одного из жителей села подтвердили болезнь. Теперь все поголовье свиней в 3 км от очага должны заколоть, а затем сжечь. В эту зону попадает все с. Верхняя Сыроватка. Уничтожат около 100 животных. Карантин продлится 40 дней, по истечении всех ветеринарно-санитарных мероприятий. Территория же всего сельсовета подпадает под зону надзора, где должны провести клинический осмотр животных и допрививание против классической чумы свиней, сообщает UA:СУМИ.