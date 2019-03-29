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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48633

В Верхней Сыроватке сожгут сотню свиней

В селе под Сумами обнаружили африканскую чуму свиней.

Эту информацию подтвердил первый заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко. По его словам, у двух свиней у одного из жителей села подтвердили болезнь. Теперь все поголовье свиней в 3 км от очага должны заколоть, а затем сжечь. В эту зону попадает все с. Верхняя Сыроватка. Уничтожат около 100 животных. Карантин продлится 40 дней, по истечении всех ветеринарно-санитарных мероприятий. Территория же всего сельсовета подпадает под зону надзора, где должны провести клинический осмотр животных и допрививание против классической чумы свиней, сообщает UA:СУМИ.

Общество Африканская чума свиней Верхняя Сыроватка Сумской район
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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