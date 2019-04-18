В Сумах спасатели проверяют будущие пришкольные лагеря

Задачей администрации лагерей является не только создание условия для содержательного и интересного детского отдыха с организацией детского досуга, но и сделать пребывание детей и работников в лагере безопасным. И это должно быть важнейшим вопросом - сохранение жизни и здоровья детей.
Работниками Сумского городского отдела Управления ГСЧС Украины в Сумской области проводятся проверки по подготовке к открытию детских оздоровительных лагерей отдыха, а также лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учебных заведений, которые будут работать в период летних каникул.
Во время проверки спасатели особое внимание обратили на необходимость содержания в надлежащем состоянии электрохозяйства, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики, путей эвакуации и обеспеченности первичными средствами пожаротушения, уголков пожарной безопасности с актуальной информацией и т.п.
Также проведено инструктажи по действиям в случае возникновения пожара, по соблюдению основных мер безопасности при эвакуации людей из помещений и по действиям в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов на прилегающих территория учебных заведений, сообщает Сумской городской отдел Управления ГСЧС Украины в Сумской области.
30 апреля в г. Сумы в районе ул. Ковпака, 41 на открытой территории было обнаружено неизвестное вещество....
В Сумах в рамках Дня гражданской защиты спасатели пришли в гости к солнечным детям....
Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи,...
18 апреля в 19:44 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
17 апреля в 9:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 5-м...