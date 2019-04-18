В Сумах спасатели проверяют будущие пришкольные лагеря Учебный год уже подходит к концу, и после упорной работы школьникам нужно заслуженно отдохнуть, для чего и создаются пришкольные детские лагеря отдыха.

Задачей администрации лагерей является не только создание условия для содержательного и интересного детского отдыха с организацией детского досуга, но и сделать пребывание детей и работников в лагере безопасным. И это должно быть важнейшим вопросом - сохранение жизни и здоровья детей.

Работниками Сумского городского отдела Управления ГСЧС Украины в Сумской области проводятся проверки по подготовке к открытию детских оздоровительных лагерей отдыха, а также лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учебных заведений, которые будут работать в период летних каникул.

Во время проверки спасатели особое внимание обратили на необходимость содержания в надлежащем состоянии электрохозяйства, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики, путей эвакуации и обеспеченности первичными средствами пожаротушения, уголков пожарной безопасности с актуальной информацией и т.п.

Также проведено инструктажи по действиям в случае возникновения пожара, по соблюдению основных мер безопасности при эвакуации людей из помещений и по действиям в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов на прилегающих территория учебных заведений, сообщает Сумской городской отдел Управления ГСЧС Украины в Сумской области.