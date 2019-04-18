В Сумах определили лучших легкоатлетов-студентов

Сборные команды вузов соревновались за награды и зачетные очки. Третье почетное место заняла команда СумГПУ им. А.С. Макаренко, второе место завоевали студенты Сумского национального аграрного университета, первое командное место заняли студенты Сумского государственного университета.
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