Погода в Сумах: прогноз на 9 мая

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью небольшой дождь, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 10-12 °С, днем - 17-19 °С.
8-9 мая циклон принесет в Сумскую область дожди и грозы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 мая по г. Сумы и области в течение суток ожидается дождь, порывы ветра...
О погоде на первые дни мая сообщает Сумской областной гидрометцентр....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 апреля по г. Сумы и области в течение суток ожидаются грозы, местами во...