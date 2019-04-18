Погода в Сумах: прогноз на 9 мая Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 9 мая, в Сумах временами дождь и будет гроза.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью небольшой дождь, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 10-12 °С, днем - 17-19 °С.