Сумской кадет, которого должны были судить за изнасилование, заболел Сегодня, 8 мая, в Заречном райсуде г. Сумы было назначено подготовительное судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего ученика Кадетского корпуса в изнасиловании 23-летней сумчанки 8 марта этого года.

Но в зал суда обвиняемый не явился. Туда прибыл только его адвокат. Как сообщил судья, от обвиняемого по почте поступило заявление о переносе заседания в связи с его болезнью, пишет sumy.today.

Ориентировочный срок лечения, указанный в предоставленной справке, составит 7-10 дней. Суд отложил подготовительное заседание на 13 мая.

Напомним: 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе. Известно, что парень занимается панкратионом, так что у девушки шансов не было…