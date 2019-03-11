Сумской кадет, которого должны были судить за изнасилование, заболел

Но в зал суда обвиняемый не явился. Туда прибыл только его адвокат. Как сообщил судья, от обвиняемого по почте поступило заявление о переносе заседания в связи с его болезнью, пишет sumy.today.
Ориентировочный срок лечения, указанный в предоставленной справке, составит 7-10 дней. Суд отложил подготовительное заседание на 13 мая.
Напомним: 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе. Известно, что парень занимается панкратионом, так что у девушки шансов не было…
В суд поступило дело в отношении парня, которого обвиняют в изнасиловании....
Сумской местной прокуратурой 30 апреля 2019 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который напал...
Сегодня, 12 марта, Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, поэтому 16-летнему подозреваемому в изнасиловании 23-летней сумчанки...
Сегодня, 12 марта, в Ковпаковском райсуде Сум слушается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 16-летнему...
В ночь с 8 на 9 марта в Сумах произошло изнасилование....