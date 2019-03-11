Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02395

Сумской кадет, которого должны были судить за изнасилование, заболел

Сегодня, 8 мая, в Заречном райсуде г. Сумы было назначено подготовительное судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего ученика Кадетского корпуса в изнасиловании 23-летней сумчанки 8 марта этого года.

Но в зал суда обвиняемый не явился. Туда прибыл только его адвокат. Как сообщил судья, от обвиняемого по почте поступило заявление о переносе заседания в связи с его болезнью, пишет sumy.today.

Ориентировочный срок лечения, указанный в предоставленной справке, составит 7-10 дней. Суд отложил подготовительное заседание на 13 мая.

Напомним: 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе. Известно, что парень занимается панкратионом, так что у девушки шансов не было…

Право Изнасилование
view counter

По тематике

06.05.2019 14:26

В Сумах будут судить кадета, обвиняемого в изнасиловании

В суд поступило дело в отношении парня, которого обвиняют в изнасиловании....

02.05.2019 12:51

В Сумах будут судить 16-летнего кадета, который и изнасиловал 23-летнюю девушку

Сумской местной прокуратурой 30 апреля 2019 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который напал...

16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения
12.03.2019 15:23

16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения

Сегодня, 12 марта, Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, поэтому 16-летнему подозреваемому в изнасиловании 23-летней сумчанки...

Меру пресечения сумскому кадету, подозреваемому в изнасиловании, выбирают в закрытом режиме
12.03.2019 14:04

Меру пресечения сумскому кадету, подозреваемому в изнасиловании, выбирают в закрытом режиме

Сегодня, 12 марта, в Ковпаковском райсуде Сум слушается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 16-летнему...

11.03.2019 16:41

Сумские патрульные рассказали, как ловили мартовского насильника (видео)

В ночь с 8 на 9 марта в Сумах произошло изнасилование....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.