На Сумщине семейная ссора завершилась поножовщиной В результате конфликта 39-летняя женщина оказалась в больнице с многочисленными ножевыми ранениями рук и грудной клетки, а в отношении ее мужа открыто уголовное производство.

О раненой жительнице поселка Воронеж Шосткинского района сообщили ее родственники. По указанному адресу сразу выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили: женщина имеет многочисленные порезы на обеих руках и рану на груди. Они предоставили ей домедицинскую помощь и вызвали «скорую», которая и забрала пострадавшую в больницу.

Опросив участников события и очевидцев, полицейские установили, что 39-летняя потерпевшая вместе со своим 33-летним сожителем употребляла спиртное, и во время «застолья» они поссорились. Выяснять отношения с женой мужчина стал с помощью ножа. Врачи диагностировали у нее множественные колото-резаные раны обеих рук и проникающее ранение грудной клетки с повреждением легкого.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что причиной конфликта стали деньги: якобы жена заставляла его... зарабатывать.

Сейчас женщина уже выздоравливает. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Шосткинский отдел полиции.