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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26170

В Лебедине пожарные тушили веранду

В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

7 мая в 10:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Степная в г. Лебедин. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел охваченную пламенем веранду. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что кровля дома охвачена огнем на площади до 20 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 10:42 возгорание локализовали, а в 11:26 - потратив на тушение более 4 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Лебедин Пожар
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