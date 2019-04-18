В Сумах поймали воровку тротуарной плитки

Правоохранители остановили машину и подошли к гражданке выяснить, чем она занимается у стройматериалов. И обнаружили, что женщина складывает в сумки брикеты плитки, чтобы отнести их домой. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна установить обстоятельства и причины совершения кражи, а также количество и стоимость уже украденного материала, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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