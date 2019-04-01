Пьяный лебединец сломал кассовый аппарат в аптеке В Лебедине дежурный наряд полиции охраны, курсируя по маршруту, заметил на остановке общественного транспорта пьяного мужчину с электронным табло от кассового аппарата в руках.

Пока инспекторы выясняли место происхождения прибора, им на служебный планшет поступило сообщение о хулиганских действиях в аптеке, расположенной неподалеку этой остановки. Там этот мужчина, приобретя лекарства, и отломил электронное табло от кассового аппарата. Теперь причины и обстоятельства этого происшествия выясняет следствие, сообщает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.