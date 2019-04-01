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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37226

Пьяный лебединец сломал кассовый аппарат в аптеке

В Лебедине дежурный наряд полиции охраны, курсируя по маршруту, заметил на остановке общественного транспорта пьяного мужчину с электронным табло от кассового аппарата в руках.

Пока инспекторы выясняли место происхождения прибора, им на служебный планшет поступило сообщение о хулиганских действиях в аптеке, расположенной неподалеку этой остановки. Там этот мужчина, приобретя лекарства, и отломил электронное табло от кассового аппарата. Теперь причины и обстоятельства этого происшествия выясняет следствие, сообщает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебедин Хулиганство
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