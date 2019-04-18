Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58146

В Сумах открыли выставку об узниках нацистских концлагерей

В День памяти и примирения в областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря».

На двух десятках плакатов представлена информация о концентрационных лагерях, а также рассказы о женщинах, детях, остарбайтерах, военнопленных, украинских националистах, священниках, евреях - всего 30 человеческих судеб в 11 лагерях Третьего Рейха.

Организаторами выставки является Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Мемориальный комплекс Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», Отраслевой государственный архив СБУ. Впервые она была представлена в прошлом году 8 мая в Киеве на Крещатике. В Сумах выставка будет работать до конца мая, спустя ее смогут посмотреть жители других населенных пунктов области.

Общество Выставка Концлагерь Лагеря Узники
view counter

По тематике

В Сумах показали зоологизмы
Вчера 18:02

В Сумах показали зоологизмы

Сегодня, 7 мая, в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки «Зоологизмы» Елены Бояровской....

В городской галерее покажут «Зоологизмы»
Вчера 11:08

В городской галерее покажут «Зоологизмы»

Сегодня, 7 мая, в помещении городской галереи состоится открытие выставки «Зоологизмы»....

Сумчан приглашают на выставку парижской художницы
02.05.2019 10:59

Сумчан приглашают на выставку парижской художницы

3 мая галерея BureauArt открывает выставку графики Анастасии Тарасовой «Метаморфозы»....

В Сумах открылась выставка последователя Сезанна
24.04.2019 10:18

В Сумах открылась выставка последователя Сезанна

23 апреля в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки живописи Михаила Юденкова....

Сумчан приглашают на выставку последователя Поля Сезанна
22.04.2019 10:10

Сумчан приглашают на выставку последователя Поля Сезанна

23 апреля в Сумской городской галере пройдет открытие выставки Михаила Юденкова....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.