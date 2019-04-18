В Сумах открыли выставку об узниках нацистских концлагерей

На двух десятках плакатов представлена информация о концентрационных лагерях, а также рассказы о женщинах, детях, остарбайтерах, военнопленных, украинских националистах, священниках, евреях - всего 30 человеческих судеб в 11 лагерях Третьего Рейха.
Организаторами выставки является Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Мемориальный комплекс Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», Отраслевой государственный архив СБУ. Впервые она была представлена в прошлом году 8 мая в Киеве на Крещатике. В Сумах выставка будет работать до конца мая, спустя ее смогут посмотреть жители других населенных пунктов области.
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