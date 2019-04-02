Жителя Сумщины будут судить за избиение сотрудника полиции

Напомним, 13 марта 2019 года в пгт Недригайлов в ночное время возле одного из магазинов подозреваемый встретил сотрудника полиции, у которого был выходной. Парень начал упрекать того за якобы безосновательно составленный в его отношении накануне протокол. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил полицейского кулаком в лицо, а когда тот упал на асфальт, нанес ему более 10 ударов руками и ногами по лицу и туловищу.
Как рассказал прокурор Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Станислав Микитовский, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Приговор он ждет в СИЗО. 30-летний пострадавший, получивший тяжелые телесные повреждения, продолжает лечение.
Справка: за содеянное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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