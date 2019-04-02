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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32204

Жителя Сумщины будут судить за избиение сотрудника полиции

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Недригайловского района, который умышленно нанес тяжкие телесные повреждения сотруднику полиции.

Напомним, 13 марта 2019 года в пгт Недригайлов в ночное время возле одного из магазинов подозреваемый встретил сотрудника полиции, у которого был выходной. Парень начал упрекать того за якобы безосновательно составленный в его отношении накануне протокол. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил полицейского кулаком в лицо, а когда тот упал на асфальт, нанес ему более 10 ударов руками и ногами по лицу и туловищу.

Как рассказал прокурор Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Станислав Микитовский, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Приговор он ждет в СИЗО. 30-летний пострадавший, получивший тяжелые телесные повреждения, продолжает лечение.

Справка: за содеянное обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Недригайлов Тяжкие телесные повреждения
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