В Сумах по случаю Дня памяти и примирения почтили ветеранов войны

Вера Мотречко отметила, что несмотря на то, что со времени победы во Второй мировой войне прошло 74 года, но память о тех, кого эта война унесла, никогда не погаснет. Также еще не одно поколение украинцев будет помнить и подвиги тех, кому посчастливилось выжить и кто взял на себя бремя послевоенного восстановления.
Добавили хорошего настроения ветеранам в День памяти и примирения и творческие коллективы города, которые дарили свои выступления тем, кто сегодня требует внимания, поддержки и просто доброго слова.
Каждое сценический выступление зрители приветствовали аплодисментами и улыбками, благодаря за положительные эмоции, которые им так нужны.
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