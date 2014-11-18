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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09162

В Сумах по случаю Дня памяти и примирения почтили ветеранов войны

Чтобы поклониться тем, кому пришлось отвоевывать нашу страну у врага во время Второй мировой войны, а затем восстанавливать ее в послевоенные годы, Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда и областного клинического госпиталя ветеранов войны посетили заместители городского головы Вера Мотречко и Алена Дмитревская.

Вера Мотречко отметила, что несмотря на то, что со времени победы во Второй мировой войне прошло 74 года, но память о тех, кого эта война унесла, никогда не погаснет. Также еще не одно поколение украинцев будет помнить и подвиги тех, кому посчастливилось выжить и кто взял на себя бремя послевоенного восстановления.

Добавили хорошего настроения ветеранам в День памяти и примирения и творческие коллективы города, которые дарили свои выступления тем, кто сегодня требует внимания, поддержки и просто доброго слова.

Каждое сценический выступление зрители приветствовали аплодисментами и улыбками, благодаря за положительные эмоции, которые им так нужны.

Право День памяти
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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