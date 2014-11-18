В Сумах по случаю Дня памяти и примирения почтили ветеранов войны Чтобы поклониться тем, кому пришлось отвоевывать нашу страну у врага во время Второй мировой войны, а затем восстанавливать ее в послевоенные годы, Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда и областного клинического госпиталя ветеранов войны посетили заместители городского головы Вера Мотречко и Алена Дмитревская.

Вера Мотречко отметила, что несмотря на то, что со времени победы во Второй мировой войне прошло 74 года, но память о тех, кого эта война унесла, никогда не погаснет. Также еще не одно поколение украинцев будет помнить и подвиги тех, кому посчастливилось выжить и кто взял на себя бремя послевоенного восстановления.

Добавили хорошего настроения ветеранам в День памяти и примирения и творческие коллективы города, которые дарили свои выступления тем, кто сегодня требует внимания, поддержки и просто доброго слова.

Каждое сценический выступление зрители приветствовали аплодисментами и улыбками, благодаря за положительные эмоции, которые им так нужны.