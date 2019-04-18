Завтра в Сумах стартует чемпионат Украины по велоспорту

Гонщики со всей территории Украины соберутся для того, чтобы определить лучшего по итогам многодневной гонки и критериума.
Программа соревнований (начало в 10.00):
9 мая – индивидуальная гонка на время (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);
10 мая – групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);
11 мая – групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);
12 мая – гонка критериум (старт- финиш – областная библиотека, улица Героев Сумщины, 10).
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