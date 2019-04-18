Завтра в Сумах стартует чемпионат Украины по велоспорту 9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек.

Гонщики со всей территории Украины соберутся для того, чтобы определить лучшего по итогам многодневной гонки и критериума.

Программа соревнований (начало в 10.00):

9 мая – индивидуальная гонка на время (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

10 мая – групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

11 мая – групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

12 мая – гонка критериум (старт- финиш – областная библиотека, улица Героев Сумщины, 10).