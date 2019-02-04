ВНО-2019: в каких случаях можно подать апелляцию

Если результаты пройденного теста участнику покажутся недостоверными, он вправе подать апелляцию. О механизме пишут Факты.
- Когда есть нарушения при проведении ВНО.
- Если вы не согласны с обнародованными результатами ВНО.
Заявление о нарушении процедуры проведения ВНО рассматривает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования. Жалобу надо подать в течение трех рабочих дней.
Заявление об обжаловании результатов ВНО подают в Украинский центр в течение пяти дней с момента получения результатов. Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение 15 календарных дней.
Апелляционное заявление лучше отправлять заказным письмом по адресу: ул. Владимира Винниченко 5, г. Киев, 04053 (с пометкой Апелляционная комиссия УЦОКО).
Комиссия может удовлетворить или отклонить заявление о восстановлении аннулированного результата или перерасчета уже существующего.
Определенный ранее результат может быть уменьшен, чтобы избежать этого, стоит загрузить скан-копию бланков ответов и объективно оценить результат выполнения теста.
Скан-копии бланков будут размещены на информационных страницах после объявления результатов по определенному предмету.
Информация о дате, времени и месте проведения заседания апелляционной комиссии будет размещена на сайте УЦОКО.
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