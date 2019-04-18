В Ахтырке оштрафовали второго «тюльпанового» вандала

Заседание комиссии состоялось в присутствии правонарушителя, который пренебрежительно отнесся к самому факту совершенного им правонарушения.
По его словам, в том, что он вечером 1 мая на городской клумбе повредил и уничтожил зеленые насаждения (саженцы тюльпанов) нет ничего противоправного, хотя подтверждает факт срыва ним цветов на клумбе на Соборной площади.
Штраф в размере 1360,0 грн должен быть уплачен правонарушителем в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа. Постановление вручено лично правонарушителю под расписку сразу после окончания заседания административной комиссии при исполнительном комитете Ахтырского городского совета.
За причиненный ущерб правонарушитель получил счет-фактуру на сумму 1035,56 грн возмещения убытков.
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