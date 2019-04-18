В Ахтырке оштрафовали второго «тюльпанового» вандала Сегодня, 8 мая, на заседании административной комиссии Ахтырского горсовета рассмотрен протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, нарушившего Правила благоустройства на территории города Ахтырка, уничтожившего и повредившего цветы на городской клумбе.

Заседание комиссии состоялось в присутствии правонарушителя, который пренебрежительно отнесся к самому факту совершенного им правонарушения.

По его словам, в том, что он вечером 1 мая на городской клумбе повредил и уничтожил зеленые насаждения (саженцы тюльпанов) нет ничего противоправного, хотя подтверждает факт срыва ним цветов на клумбе на Соборной площади.

Штраф в размере 1360,0 грн должен быть уплачен правонарушителем в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа. Постановление вручено лично правонарушителю под расписку сразу после окончания заседания административной комиссии при исполнительном комитете Ахтырского городского совета.

За причиненный ущерб правонарушитель получил счет-фактуру на сумму 1035,56 грн возмещения убытков.