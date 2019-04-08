Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк оспаривает приказ о своем увольнении.

Начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк обратился в суд с заявлением о признании противоправным и отмене приказа. Сегодня, 8 мая, в Сумском окружном административном суде состоялось заседание по этому делу, пишет sumy.today.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения Андрея Сердюка со службы в полиции был издан 15 марта после служебного расследования. Оно был назначен после проведенных 4 марта обысков.

По словам представителя истца Сергея Хурсенко, служебное расследование было проведено с нарушениями законодательства. В частности, по его словам, Андрею Сердюку о его проведении никто не сообщал. Из-за этого он был лишен возможности себя защищать. Кроме того, сам истец и его представитель считают доводы, приведенные в заключении, безосновательными. В частности, объявленное 4 марта Андрею Сердюку подозрение, по словам Хурсенко, еще не является основанием для увольнения.

Сам Андрей Сердюк считает проведенную проверку поверхностной и односторонней. Так, в заключении указано такое нарушение, как предоставление неправомерного предложения подчиненным по сбору средств. По словам истца, о сборе денег в суммах 100, 150 и 1000 гривен на различные нужды от подчиненных ему известно не было. Также Сердюк не согласился с отказом от дачи показаний. По его словам, о проведении расследования не знал, с результатами его не знакомили. Само заключение вручили на улице, когда он гулял с ребенком. К тому же, как он утверждает, 8 марта, после внесения залога, вернулся в Сумы. Служебное расследование было завершено 15 марта. За это время никаких объяснений у него не брали. Кроме того, отмечает, что когда был в изоляторе временного содержания, ему давался для заполнения бланк, хотя по какому факту отбирались объяснения, никто не проинформировал.

По словам представителя ответчика, ГУНП в Сумской области, начальнику изолятора было поручено провести опрос, самому Сердюку об этом сообщали письмом, хотя доказательств, что он с ним ознакомился, нет. Что касается отобранных объяснений, представитель считает, что Сердюк знал, для чего они берутся, и сам понимал, что проводится служебное расследование. Также ответчик согласился, что комиссией для объяснений Сердюк не вызывался, поскольку хватило отобранных в изоляторе. Поэтому представитель ответчика считает, что оснований для отмены приказа нет.

Суд объявил перерыв и назначил следующее заседание на 28 мая.

Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности. 6 марта Печерский райсуд Киева отпустил Андрея Сердюка под залог в 153 000 гривен.