Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41203

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк оспаривает приказ о своем увольнении.

Начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк обратился в суд с заявлением о признании противоправным и отмене приказа. Сегодня, 8 мая, в Сумском окружном административном суде состоялось заседание по этому делу, пишет sumy.today.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения Андрея Сердюка со службы в полиции был издан 15 марта после служебного расследования. Оно был назначен после проведенных 4 марта обысков.

По словам представителя истца Сергея Хурсенко, служебное расследование было проведено с нарушениями законодательства. В частности, по его словам, Андрею Сердюку о его проведении никто не сообщал. Из-за этого он был лишен возможности себя защищать. Кроме того, сам истец и его представитель считают доводы, приведенные в заключении, безосновательными. В частности, объявленное 4 марта Андрею Сердюку подозрение, по словам Хурсенко, еще не является основанием для увольнения.

Сам Андрей Сердюк считает проведенную проверку поверхностной и односторонней. Так, в заключении указано такое нарушение, как предоставление неправомерного предложения подчиненным по сбору средств. По словам истца, о сборе денег в суммах 100, 150 и 1000 гривен на различные нужды от подчиненных ему известно не было. Также Сердюк не согласился с отказом от дачи показаний. По его словам, о проведении расследования не знал, с результатами его не знакомили. Само заключение вручили на улице, когда он гулял с ребенком. К тому же, как он утверждает, 8 марта, после внесения залога, вернулся в Сумы. Служебное расследование было завершено 15 марта. За это время никаких объяснений у него не брали. Кроме того, отмечает, что когда был в изоляторе временного содержания, ему давался для заполнения бланк, хотя по какому факту отбирались объяснения, никто не проинформировал.

По словам представителя ответчика, ГУНП в Сумской области, начальнику изолятора было поручено провести опрос, самому Сердюку об этом сообщали письмом, хотя доказательств, что он с ним ознакомился, нет. Что касается отобранных объяснений, представитель считает, что Сердюк знал, для чего они берутся, и сам понимал, что проводится служебное расследование. Также ответчик согласился, что комиссией для объяснений Сердюк не вызывался, поскольку хватило отобранных в изоляторе. Поэтому представитель ответчика считает, что оснований для отмены приказа нет.

Суд объявил перерыв и назначил следующее заседание на 28 мая.

Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности. 6 марта Печерский райсуд Киева отпустил Андрея Сердюка под залог в 153 000 гривен.

Право Андрей Сердюк Взятка Восстановление на работу
view counter

По тематике

17.04.2019 08:32

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

За предложение взятки полицейскому предстанет перед судом 56-летний мужчина....

16.04.2019 15:18

На Сумщине за попытку взятки присудили штраф

8500 грн штрафа за предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу....

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой
15.04.2019 16:20

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой

Сумской апелляционный суд отказал в закрытии дела экс-начальника пенитенциарной службы Сумщины Анатолия Носаля и направил его на новое судебное рассмотрение....

12.04.2019 09:40

Под Сумами наркоман-иностранец пытался подкупить полицейских

Внимание полицейских, которые несли службу в с. Степановка Сумского района, привлек мужчина, который, увидев полицейских, заметно занервничал....

08.04.2019 16:26

На Сумщине мопедист пытался подкупить полицейского

На Сумщине мужчина понесет уголовную ответственность за предложение взятки полицейскому....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.