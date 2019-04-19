Появилось видео смертельной ДТП, в котором маршрутка переехала 9-летнего мальчика (видео)

Инспекторы составили 3 административных материалы на пьяного сумчанина, которым оказался начальник планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского...
ДТП произошло 5 мая около 9:45 утра на ул. Троицкая в районе ЛСУ....
Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отреагировать на смертельное ДТП»....