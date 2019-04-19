Сумские копы задержали разбойника Патрульные задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Происшествие случилось на улице Интернационалистов. Экипаж патрульных быстро прибыл на место после получения вызова. Общаясь с заявителем, инспекторы выяснили, что двое мужчин, угрожая ножом, забрали у него мобильный телефон и пошли в сторону дворовой территории. Считанные минуты понадобились стражам порядка, чтобы выявить одного из грабителей недалеко от самого места происшествия. Однако выяснилось, что это еще далеко не все, что сделал тогда гражданин.

На месте, находился еще один несовершеннолетний, сообщил инспекторам, что у него данный человек забрал мобильный. Во время проведения поверхностной проверки у 31-летнего мужчины патрульные действительно обнаружили мобильный телефон 15-летнего парня.

Стражи порядка немедленно вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. А пока ждали, то установили, что задержанный должен находиться под круглосуточным домашним арестом за совершение аналогичного преступления.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.