В Сумах отметили День памяти и примирения Возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей прошла акция памяти

Сегодня, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения в Сумах, прошел митинг-реквием «Первая минута мира», в память о более 80 млн жертв Второй мировой войны. Мероприятие прошло на улице Троицкой, возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей.

В акции приняли участие школьники, ветераны, участники боевых действий, дети войны, представители областной и городской власти и жители города.

Во время торжественной программы ученики 8-й школы, символически выпустили в небо белых голубей. Участники мероприятия зажгли лампадки в память о тех, кто погиб на полях сражений и в лагерях смерти и минутой молчания почтили память каждого, кто боролся с нацизмом. В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятному знаку жертвам нацистских концлагерей.

В этом году в Украине эта дата отмечается в пятый раз.