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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 21:47198

В Сумах отметили День памяти и примирения

Возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей прошла акция памяти

Олег Демьяненко

Сегодня, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения в Сумах, прошел митинг-реквием «Первая минута мира», в память о более 80 млн жертв Второй мировой войны. Мероприятие прошло на улице Троицкой, возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей.

В акции приняли участие школьники, ветераны, участники боевых действий, дети войны, представители областной и городской власти и жители города.

Во время торжественной программы ученики 8-й школы, символически выпустили в небо белых голубей. Участники мероприятия зажгли лампадки в память о тех, кто погиб на полях сражений и в лагерях смерти и минутой молчания почтили память каждого, кто боролся с нацизмом. В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятному знаку жертвам нацистских концлагерей.

В этом году в Украине эта дата отмечается в пятый раз. 

День памяти и примирения - это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанным 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма".

Общество
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