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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Херсонец поехал в Сумы знакомиться с женщиной и пропал

2 недели назад житель Херсона поехал в Сумы, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Об этом в Фейсбуке написала его сестра:

«Пожалуйста репост!!!! Внимание! Исчез человек!! 27 апреля Краснодид Юрий Валентинов 1978 г.р., мой родной брат должен был выехать из Херсон в направлении г. Сумы на поезде с пересадкой в г. Киев. Сейчас ничего о его местонахождении неизвестно! У нас есть информация, что он направлялся в г. Сумы к женщине, с которой познакомился на сайте знайомств. Просим, если вам что-то известно, имеете информацию о месте нахождения Юрия позвонить по телефону: 0958116442, сестра пропавшего – Екатерина», - написала она.

Право Без вести Харсон
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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