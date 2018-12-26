Херсонец поехал в Сумы знакомиться с женщиной и пропал 2 недели назад житель Херсона поехал в Сумы, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Об этом в Фейсбуке написала его сестра:

«Пожалуйста репост!!!! Внимание! Исчез человек!! 27 апреля Краснодид Юрий Валентинов 1978 г.р., мой родной брат должен был выехать из Херсон в направлении г. Сумы на поезде с пересадкой в г. Киев. Сейчас ничего о его местонахождении неизвестно! У нас есть информация, что он направлялся в г. Сумы к женщине, с которой познакомился на сайте знайомств. Просим, если вам что-то известно, имеете информацию о месте нахождения Юрия позвонить по телефону: 0958116442, сестра пропавшего – Екатерина», - написала она.