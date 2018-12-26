Херсонец поехал в Сумы знакомиться с женщиной и пропал

Об этом в Фейсбуке написала его сестра:
«Пожалуйста репост!!!! Внимание! Исчез человек!! 27 апреля Краснодид Юрий Валентинов 1978 г.р., мой родной брат должен был выехать из Херсон в направлении г. Сумы на поезде с пересадкой в г. Киев. Сейчас ничего о его местонахождении неизвестно! У нас есть информация, что он направлялся в г. Сумы к женщине, с которой познакомился на сайте знайомств. Просим, если вам что-то известно, имеете информацию о месте нахождения Юрия позвонить по телефону: 0958116442, сестра пропавшего – Екатерина», - написала она.
Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Малыша Олега Васильевича, 1992 года рождения, жителя с. Поповка Роменского района, который 11...
Правоохранители разыскивают 38-летнего жителя Шостки Путренко Андрея Юрьевича, который в середине февраля 2019 года ушел из дома, и его местонахождение...
Правоохранители разыскивают двух девушек, Деханову Инну Сергеевну, возрастом 18 лет, жительницу села Божок Кролевецкого района и Столяренко Инну Станиславовна, 14...
82-летнего житель Шостки Барабаш Анатолий Петрович ушел из дома 12 февраля....
Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего местного жителя Онос Александра Игоревича, 2002 года рождения. Парень ушел из дома 19 декабря...