В центре Сум горела заброшенная двухэтажка В Сумах пожарные ликвидировали возгорания неэксплуатируемого жилого дома.

9 мая в 5:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорания неэксплуатируемого жилого дома по ул. Кузнечная в Сумах. О пожаре сообщила случайная прохожая, который увидела задымленное двухэтажное здание.

Уже через 3 минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. Горела деревянная пристройка. Огонь перекинулся на кровлю. Существовала угроза дальнейшего распространения пламени на остальные сооружения, и рядом расположенные другие здания.

В 6:55 возгорание было локализовано, в 8:31 - ликвидировано.

Всего на тушение привлекалось 4 единицы специальной техники и 17 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.