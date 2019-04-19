В центре Сум горела заброшенная двухэтажка

9 мая в 5:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорания неэксплуатируемого жилого дома по ул. Кузнечная в Сумах. О пожаре сообщила случайная прохожая, который увидела задымленное двухэтажное здание.
Уже через 3 минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные. Горела деревянная пристройка. Огонь перекинулся на кровлю. Существовала угроза дальнейшего распространения пламени на остальные сооружения, и рядом расположенные другие здания.
В 6:55 возгорание было локализовано, в 8:31 - ликвидировано.
Всего на тушение привлекалось 4 единицы специальной техники и 17 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.
В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома....
В Глуховском районе во время пожара погибли мать и сын....
Спасатели ликвидировали пожар дома в одном из садовых обществ....
Пожарные ликвидировали возгорание твердых бытовых отходов....
Сегодня, 30 апреля, в 12:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, которая не эксплуатируется,...