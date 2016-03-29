Сумщина в ТОП-3 по задолженности по зарплате

В марте 2019 года задолженность украинских предприятий перед работниками снова начала расти. К 1 апреля она увеличилась на 16,5 млн грн до 2,463 млрд грн. Хотя на протяжении предыдущих пяти месяцев показатель только сокращался, подметили в Государственной службе статистики, пишет UBR.
В ведомстве отмечают, что абсолютный антирекорд по зарплатным долгам в Украине отмечался октябре 2018-го. Тогда сумма просроченных выплат достигла 2,889 млрд грн. А к концу февраля нынешнего года она сократилась до 2,447 млрд грн.
Невзирая на тот факт, что неподконтрольные правительству территории исключены из статистических данных, больше всего предприятий-должников зарегистрированы в Луганской и Донецкой областях. Бизнес в указанных регионах к 1 апреля задолжал людям 919 млн грн.
На третьем месте - Сумская область – 288,4 млн грн. Дальше - Харьковская обл. – 280,8 млн грн, Днепропетровская обл. – 172,5 млн грн и Киев – 156,3 млн грн.
В тройку самых надежных регионов с точки зрения выплаты зарплат попали:
Черновицкая обл. – 300 тыс. грн. долгов.
Закарпатская обл. – 3,4 млн грн.
Житомирская обл. – 6,8 млн грн.
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