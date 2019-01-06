На Сумщине 5-летний ребенок выпал с 5-го этажа

Медики диагностировали у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, гемопневмоторакс и ушибы позвоночника и тела. Со слов отца, сын, пытаясь открыть окно, схватился за москитную сетку и выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию 9 мая на территории Сумской области зафиксировано 28 несчастных случаев, в которых 12 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 34 с 18 погибшими).
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