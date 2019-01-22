Сумские бойцы АТО презентуют свои проекты социального бизнеса В субботу, 11 мая, в Сумах пройдет конкурс бизнес проектов бойцов АТО.

Украинская Социальная Академия приглашает всех желающих на открытый региональный конкурс программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей

В мае завершился второй этап программы по развитию предпринимательской деятельности для бойцов АТО и их семей. За период обучения в Сумах пройдены 6 учебных модулей, 10 часов менторства, 2 speed-datings с экспертами и более сотни часов самостоятельной работы над проектами. Участники научились составлять бизнес-план, изучили успешные кейсы социальных предпринимателей, которые работают в Украине и за рубежом; получили практические знания по менеджменту, финансам, маркетингу, праву, усовершенствовали навыки управления командой. Также участники программы получили базу контактов экспертов.

На данном этапе всех участников ждет региональный конкурс проектов, который состоится 11 мая в Сумах. После регионального конкурса лучшие проекты будут соревноваться за получение финансирования. 10 финалистов регионального конкурса в Сумах и Тернополе представят свои социальные бизнес-проекты в Киеве 8 июня. Четыре лучшие получат финансирование в размере 2000 долларов США каждому для старта бизнеса.

На открытом конкурсе вы узнаете:

- Какие проекты реализовывают ветераны АТО?

- Где они нашли мотивацию и поддержку?

- Кто такие менторы и почему их поддержка важна?

- Какие проекты будут соревноваться в Киеве на получение финансирования?

Кому будет интересно?

- ветеранам и бойцам АТО / ООС; членам их семей;

- военным психологам и капелланам;

- журналистам;

- волонтерам;

- представителям государственных учреждений, занимающихся правами ветеранов;

- всем, кто интересуется ветеранским и социальным бизнесом.

Время и место:

11 мая, с 17:00 до 20:00

м. Сумы, ул. Кузнечная, 2 (Розумний хаб)

ВХОД СВОБОДНЫЙ, при условии регистрации:

http://social-academy.tilda.ws/vb-sumy

Конкурс проходит в рамках программы социального предпринимательства для бойцов АТО и их семей, реализуется Украинской Социальной Академией при финансовой поддержке Фонда Защитников Украины (Канада) и Каритас-Спес.

Финальный конкурс и награждение победителей будет проходить в Киеве 8 июня в Veterano Hub.

После награждения победителей программа будет продолжаться и команда Украинской Социальной Академии вместе с преподавателями программы будет предоставлять бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридических услуг, продвижения на рынке и другим вопросам для поддержки деятельности и масштабирования бизнеса социальных предпринимателей.

Программа призвана помочь бойцам АТО и членам их семей открыть собственное дело и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни.